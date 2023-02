Lakers demontieren Gottéron und machen Play-offs klar

Verwundert rieben sich einige der 9009 Zuschauer in der ausverkauften BCF-Arena in Fribourg die Augen, als die Rapperswil-Jona Lakers im Mittel­drittel in elf Minuten vier Tore erzielten. Einmal mehr zeigten die Rosenstädter, weshalb sie über die zweitbeste Offensive der Liga verfügen. Dank schnellen Rushes tauchten sie in dieser Phase immer wieder gefährlich vor dem Fribourger Tor auf. Aus­gehend von einer bestechenden ­Effizienz gelang es Petr Cajka, Maxim Noreau, Yannick Brüschweiler und Andrew Rowe vier dieser Chancen in Tore umzumünzen.