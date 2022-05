«Diese Chance dürfen wir nicht aus dem Fenster werfen»

Die Eishockeyschweiz blickt derzeit nach Finnland. Klar, die Weltmeisterschaften im hohen Norden finden jedes Jahr statt. Die besten Spieler der Welt fehlen auch heuer. Seinen Reiz hat das Turnier zumindest in hiesigen Gefilden nicht verloren. Es lohnt sich durchaus, das Blickfeld etwas zu öffnen. In Nordamerika befindet sich der Churer Stürmer Nino Niederreiter weiter im Rennen um den Stanley Cup – als einziger Schweizer notabene. Mit seinen Carolina Hurricanes steht der 29-Jährige nach einem knappen 4:3 in der Serie gegen die Boston Bruins im Play-off-Viertelfinale.