Eine Niederlage, die Fragen aufwirft

Es ist Enttäuschung. Leere. Und vor allem: Ratlosigkeit. Robert Mayer, der Goalie, sagt: «Im Moment weiss ich gerade auch nicht, was ich sagen soll.» Andres Ambühl, der Routinier, sagt: «Es tut einfach unglaublich weh.» Und Patrick Fischer, der Trainer, sagt: «Wir müssen uns fragen, weshalb das passiert. Eine Erklärung habe ich jetzt auch nicht.» Wieder einmal scheitert die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in einem WM-Viertelfinal. Zum vierten Mal in Folge. Und dies, nach einer fast makellosen Gruppenphase.