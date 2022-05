Der Traum vom Stanley Cup lebt: Nun warten die Rangers auf Nino Niederreiter

In der besten Eishockeyliga der Welt geht es in diesen Tagen und Wochen in die heisseste Phase der Saison. In der NHL stehen die Play-off-Viertelfinals an. Und mit Nino Niederreiter ist noch ein letzter Schweizer vertreten. Der 29-jährige Stürmer aus Chur hat mit den Carolina Hurricanes die erste Hürde Boston Bruins in einem siebten und entscheidenden Spiel übersprungen. Niederreiter gelangen in den sieben Partien drei Tore und eine Vorlage. In der Serie musste sich der physisch starke Flügel auch auf defensive Aufgaben konzentrieren und kam immer in der dritten Formation zum Einsatz.