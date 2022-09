Der SCRJ macht das Spiel, der finnische Meister die Tore

Der optische Eindruck von einem Eishockeyspiel kann mitunter täuschen. So waren die Lakers am Donnerstag bei ihrem Auftakt in die Champions Hockey League (CHL) zu Hause gegen RB München gefühlt das bessere Team. Doch die Statistiken zeugten von einem folgerichtigen Sieg der Deutschen, wenn auch nicht in der Höhe von 4:1.

«Es ist eine bittere Niederlage. Wir spielten über weite Strecken gut.» Yannick-Lennart Albrecht Stürmer der SCRJ Lakers