Der Mittelpunkt der Wende

Der HC Davos hat in diesem Viertelfinal eine Wende vollbracht, über die man noch lange sprechen wird. Eine, wenn nicht die grosse Schlüsselfigur war Torhüter Sandro Aeschlimann. In den ersten drei Spielen konnte der 27-Jährige nicht an seine überragenden Leistungen in der Qualifikation anknüpfen. Die Folge waren drei Niederlagen und viel Schelte für «Aeschli». «Ich wollte etwas zu viel am Anfang», versucht er seine Baisse zu Beginn der Serie zu begründen. Über die Kritik, die von allen Seiten auf ihn einprasselte, habe er sich nicht allzu viele Gedanken gemacht.