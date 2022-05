Der HC Davos verpflichtet mit Klas Dahlbeck einen neuen Ausländer

Der HC Davos hat seinen neuen Abwehrpatron gefunden. Der 30-jährige Schwede Klas Dahlbeck wechselt vom russischen Champion CSKA Moskau ins Landwassertal und verstärkt den HC Davos in der kommenden Saison, wie der Klub in einer Medienmitteilung bekannt gibt. Der 189 Zentimeter grosse und 94 Kilogramm schwere Schwede war in den letzten vier Jahren bei den Moskauern engagiert und wurde mit diesen vor wenigen Tagen Meister. Bereits 2019 war der Schwede mit dem Klub erstmals KHL-Champion geworden. Der imposante neue Verteidiger bringt auch Erfahrung aus mehreren Saison in der NHL mit. Er spielte da vornehmlich bei Carolina und Arizona.