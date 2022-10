Der HC Davos dreht ein 0:2 gegen Lugano noch zum Sieg!

Was für eine Schlussphase! 40 Minuten sah es nicht danach aus, als könnte ein Davoser heute Mikko Koskinen im Lugano-Tor bezwingen, dann klingelt es dreimal in dreizehn Minuten. Davos dreht die Partie von 0:2 auf 3:2 und gewinnt schlussendlich verdient in Lugano. Die Luganesi spielten lange sehr solide doch konnten ihrem neuen Coach Luca Gianinazzi kein Erfolgs-Erlebnis zum Einstand schenken. Knak, Stransky und Rasmussen sorgen für den fünften Davoser Sieg der Saison und die Reaktion auf die knappe Niederlage gestern gegen Fribourg.