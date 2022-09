Davos verliert zum sechsten Mal in Folge das Auftaktspiel

Der HCD und Startspiele in die Meisterschaft, das ist so eine Sache. Die Bündner verloren die letzten fünf Auftaktpartien allesamt, der letzte Sieg stammt aus der Saison 2016/17, als der HCD in Ambri in der Verlängerung gewann. Am Freitag machten sich die Davoser nun daran, diese Negativserie zu beenden. Der Gegner war aber mit Genf-Servette bereits ein grosses Kaliber. Die Calvinstädter wurden in den Meisterschaftsprognosen von vielen Experten weit vorne eingestuft.