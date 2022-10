Davos verliert bitterst möglich gegen Bern

Der HCD verliert also zum zweiten Mal in Folge in der Zusatzschlaufe.

Wieser schoss die Davoser früh in Führung, danach erzielte Bern drei Tore in Folge.

Mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss retteten Stransky und Nygren den HCD in die Verlängerung.

Dort riskierte Coach Wohlwend alles und ersetzte seinen Goalie durch einen vierten Feldspieler. Chris DiDomenico traf zur Entscheidung ins leere Tor.

Weiter gehts für den HCD am Dienstag in Biel.

