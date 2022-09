Davos schiesst sich den Penaltyfrust vom Leib

Erstmals seit dem 13. Februar 2018 traf der HC Davos am Freitagabend wieder auf den EHC Kloten. Die Flughafenstädter, die die letzten vier Jahre in den Niederungen der Swiss League unterwegs waren, schafften im letzten Frühjahr gegen den EHC Olten den Aufstieg in die oberste Schweizer Eishockey-Liga. Damit profitierten sie von den vereinfachten Aufstiegsbedingungen in die National League, die während der Covid-Pandemie den Abstieg und damit die Ligaqualifikation aussetzten.