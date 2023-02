Der HCD gewinnt wichtige Partie in Rapperswil

Spielende

Was für ein toller Eishockeyabend durften wir hier miterleben. Das «Südostschweizer»-Derby zwischen den Lakers und dem HCD bot alles, was das Herz begehrt. Am Schluss schwangen die Bündner 4:2 obenaus, überholen die Lakers in der Tabelle und stehen neu auf Platz 4.

Das Spiel begann gleich mit zwei Paukenschlägen: Nach 17 Sekunden brachte Ambühl den HCD nach einem kapitalen Fehler von Lakers-Goalie Nyffeler in Front. Die Antwort liess aber nicht lange auf sich warten. Der SCRJ glich 38 Sekunden später durch Aberg aus. Danach entwickelte sich ein hochstehendes, intensives und attraktives Duell. Nussbaumer brachte den HCD noch im Startdrittel wieder in Front.

Im Mitteldrittel glich erst Forrer aus, als die Davoser Verteidigung nicht ganz auf ihrem Posten war. Dann war es wieder Altmeister Ambühl, der einen schönen Pass von Enzo Corvi zum 3:2 verwertete.

Im Schlussdrittel präsentierte sich der HCD besonders in der Defensive auf allerhöchstem Niveau. Sie liessen nie einen Zweifel offen, dass sie diese Partie zu ihren Gunsten entscheiden würden. In der letzten Minute entschied Nordström das Spiel mit einem Treffer ins leere Tor.

Schon bald könnte es zum Wiedersehen zwischen den beiden Teams in den Play-offs kommen – es wäre angesichts der stets packenden Duelle ein wünschenswertes Matchup.

Damit verabschieden wir uns aus dem Rapperswiler Lido und hoffen, euch auch morgen Samstag im Heimspiel gegen Ajoie wieder hier begrüssen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir gute Nacht und macheds guet!