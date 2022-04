Das Team war der Star

Gut einen Monat ist es her, seit die U20-Elite des HC Davos seine Saison mit dem 2:0-Sieg im Spiel gegen den EHC Biel abschloss und sich den dritten Platz in der Meisterschaft sicherte. Die höchste Nachwuchsmannschaft der Davoser krönte damit eine erfolgreiche Saison mit einer Medaille. «Alles in allem war es eine gute Saison», sagt denn auch Headcoach Michel Riesen.