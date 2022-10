Arosa und Chur siegen weiter – das Eishockey-Round-up vom Mittwoch

Der EHC Arosa bleibt in der My Hockey League weiterhin ungeschlagen. Das Team von Trainer Rolf Schrepfer schlägt am Mittwochabend nach einem langen Kampf den EHC Dübendorf. Besonders Arosa-Goalie Jamal Kotry spielte eine hervorragende Partie und rettete mehrmals in höchster Not. So auch im Penaltyschiessen, wobei die beiden Arosa-Eishockeyspieler Kristers Arnicans und Reto Amstutz je einmal gegen Dübendorfs Torhüter Remo Trüb erfolgreich trafen. Den Dübendorfern gelang hingegen an diesem Abend auch per Penalty kein Treffer.