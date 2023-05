So macht die Eishockey-WM wenig Sinn

Stellen Sie sich vor, es ist Fussball-WM. Ohne Cristiano Ronaldo. Ohne Lionel Messi. Ohne Kilian Mbappé. Und wie sie alle heissen. Obwohl ihre Teams im Turnier dabei sind. Etwa so fühlte es sich in den letzten Tagen an der Eishockey-WM an. Obwohl die WM – der Name beinhaltet es ja – das Kräftemessen der Weltbesten ist, sind die Weltbesten kaum dabei.