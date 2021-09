«Mein Ziel sind sechs Punkte»

Dem EHC Chur ist der Start in die Saison 2021/22 nicht perfekt geglückt. Nach dem 0:5 zum Auftakt in Lyss liess er am letzten Samstag mit dem 3:2-Sieg in Wichtrach gegen Wiki-Münsingen eine starke Reaktion folgen. Dies, nachdem das von Interimscoach Björn Gerhard betreute Team zwischen den beiden Partien gegen den 1.-Liga-Klub Herisau den Einzug in die Hauptrunde des neu geschaffenen National Cups geschafft hat. «Dieser Sieg war wichtig. Dadurch kam das Selbstvertrauen zurück», so Gerhard.