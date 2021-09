Nino Niederreiter im Talk

Auch was den Sport selbst betrifft, hat sich in den letzten zehn Jahren einiges verändert. Schneller und agiler sei der Sport geworden. Ein Unterfangen, das der 100 kg schwere Churer unter anderem mit Yoga angegangen ist. Er wolle sich nicht selber den Vorwurf machen müssen, dass er in diesem Sommer nicht alles unternommen hätte, um bestmöglich auf die neue Saison vorbereitet zu sein, so Niederreiter.

Nino Niederreiter über sein angepasstes Sommertraining: