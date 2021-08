Donnergrollen über dem Schanfigg

Am Samstag rückt das Sport- und Kongresszentrum in den Mittelpunkt. Zum ersten Ma l seit 30 Jahren treffen mit dem EHC Arosa und dem HC Davos die zwei bedeutendsten Eishockeyklubs des Kantons aufeinander. Dem Eishockeyfest würde eigentlich nichts im Weg stehen. Eigentlich, weil Präsident Ludwig «Lutta» Waidacher, 1980 selbst Schweizer Meister mit dem EHC Arosa, beim Vorsaison-Highlight nicht mehr dabei sein wird. Was nicht nur im Schanfigg noch kaum jemand weiss: Der Arosa-Präsident ist vor wenigen Tagen mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurückgetreten. «Ja, das stimmt.