Zwei Spielsperren und Busse: Rekordspiel von HCD-Captain Andres Ambühl verschiebt sich

Am Dienstagabend musste Andres Ambühl gegen die SCL Tigers frühzeitig vom Eis. Der HCD-Captain wurde wegen eines unerlaubten Checks gegen den Kopf eines Gegenspielers mit einer 5-Minutenstrafe plus Spieldauer-Disziplinarstrafe unter die Dusche geschickt. Einen Tag später wurde ein ordentliches Verfahren gegen ihn eröffnet.

Nun, zwei Tage nach dem Vorfall, steht fest: Der Davoser wird für zwei Spiele gesperrt und muss eine Busse in Höhe von 4000 Franken bezahlen. «Ambühl erhebt sich in den Check – auch wenn er nicht abspringt - und checkt mit einer deutlichen Aufwärtsbewegung», heisst es in einer Mitteilung der Liga. «Es ist zwar zutreffend, dass die Schulter angelehnt und nicht ausgefahren wird. Gleichwohl trifft die Schulter den Kopf.»

Das Strafmass wurde nicht höher angesetzt, da «Lapinskis in Scheibenbesitz war und auch gecheckt werden durfte. Zudem wurden keine Körperteile ausgefahren, um den Kontakt zu Kopf herstellen zu können.» Ambühl verpasst somit die beiden Partien am Samstag, 28. September, gegen Zug sowie am Sonntag, 29. September, gegen die Rapperswil-Jona Lakers.