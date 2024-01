Verrückter HCD-Sieg: Endlich klappt es auch gegen Zug

Es ist eine verrückte Partie, die der HC Davos und der EV Zug am Donnerstagabend zeigen. Die beiden Teams duellieren sich zum dritten Mal in dieser Saison, die vergangenen beiden Begegnungen gingen allesamt an die Zuger. Im Oktober verloren die Davoser erst 1:5, dann 1:3 – mit zwei Gegentoren in den letzten zwei Minuten.