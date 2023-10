Seine Aufholjagd bringt dem HCD einen Punkt

In der vergangenen Saison sorgten der HC Davos und der SC Bern in ihren vier Direktbegegnungen für ein kleines Kuriosum: Es gewann jedes Mal das Auswärtsteam – dreimal (davon zweimal der SCB) nach Verlängerung oder Penaltyschiessen. Diese Serie nahm am Dienstag ihre Fortsetzung. Und auch dieses Spiel wurde erst in der Verlängerung entschieden. Dominik Kahun traf nach 39 Sekunden in der Overtime, möglicherweise hatte Joel Vermin vor HCD-Goalie Gilles Senn noch abgelenkt.