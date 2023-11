Noch ein HCD-Spieler fürs Nationalteam: Topskorer Nussbaumer rückt nach

Wegen einer Verletzung hat Denis Malgin von den ZSC Lions seine Teilnahme am Karjala Cup in dieser Woche abgesagt. Für den ehemaligen NHL-Stürmer hat Patrick Fischer, der Schweizer Nationaltrainer, Valentin Nussbaumer vom HC Davos nachnominiert. Dies erklärte Fischer am Sonntagabend im Rahmen seines Auftritts im «Sportpanorama» des SRF.