Niederreiter erhofft sich in Winnipeg die Chance auf den Stanley Cup

Vertragsverlängerungen zu diesem Zeitpunkt des Jahres sind in der NHL ungewöhnlich. Am Montag sorgten die Winnipeg Jets darum für Aufsehen. Sie haben Nino Niederreiter für drei weitere Jahre an sich gebunden. Der 31-jährige Stürmer aus Chur, dessen Vertrag am Ende dieser Saison ausgelaufen wäre, hat bis 2027 verlängert.