Neuer HCD-Stürmer Jurco: Der Inbegriff von einem Blitztransfer 

Den Humor hat er mitgebracht: «Ich bin nicht mal sicher, ob meine Verlobte schon gemerkt hat, dass ich nicht zu Hause bin», scherzte Tomas Jurco am späten Dienstagabend in der Interviewzone im Davoser Eisstadion. Eben hatte der 30-jährige Stürmer aus der Slowakei erstmals für den HCD gespielt und mit diesem den Meister Servette 7:2 bezwungen. Noch am Tag zuvor hatte er nicht gewusst, dass er jemals für den HC Davos spielen würde.