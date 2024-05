Kanadas Powerplay ist zu gut: Die Schweiz kassiert an der WM ihre erste Niederlage

Das Spiel

Die Prague-Arena ist an diesem Pfingstonntagabend fest in Schweizer Hand. Die 17268 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen zwischen den beiden einzigen noch unbesiegten Teams in der Prager WM-Gruppe ein Spektakelspiel, bei dem es von der ersten Sekunde an intensiv zur Sache geht. In der 27. Minute übertreibt es aber Kevin Fiala, als er Dylan Cozens auf offenem Eis mit dem Knie erwischt. Der Schweizer kassiert dafür eine Fünfminuten- und Spieldauerdisziplinarstrafe. Zwar muss auch ein Kanadier für zwei Minuten raus und kann sein Team nach Ablauf dieser Strafe darum nur drei Minuten Powerplayspielen. Das reicht den Nordamerikanern, die mit lauter NHL-Spielern antreten, aber, um mit den Treffern zum 2:2 durch Cozens (28.) und 3:2 durch Nick Paul (30.) den Match zu kehren. Zwischen diesen beiden Toren scheitert Sven Andrighetto mit einem Penalty an Jordan Binnington.

Schon das erste Tor der Partie erzielt Cozens bereits in der 2. Minute in Überzahl. Die Schweizer lassen sich vom Fehlstart nicht beirren und gleichen in ihrem ersten Powerplay aus. Torschütze ist in der 12. Minute Fiala. Die Führung gelingt der Schweiz in der 26. Minute Romain Loeffel mit einem Schuss von der blauen Linie – auch, weil die Unparteiischen unmittelbar davor ein Stockschlag von Calvin Thürkauf übersehen.

Die Bündner / HCD-Spieler

Im Vergleich zum Spiel am Samstag, dem 8:0-Sieg gegen Dänemark, nimmt der Schweizer Nationaltrainer in seiner Aufstellung nur eine Änderung vor: Als siebter Verteidiger kommt Michael Fora vom HC Davos zum Einsatz. Sein Klubkollege Sven Jung ist dafür überzählig. Beim 2:1 von

Im Sturm bildet der Churer Nino Niederreiter wiederum die erste Linie mit Kevin Fiala und Center Nico Hischier. Der Davoser Ken Jäger stürmt in der zweiten Formation neben Philipp Kuraschew und Sven Andrighetto. HCD-Captain Andres Ambühl ist erneut als 13. Stürmer auf dem Matchblatt. Er kommt trotzdem zu viel Eiszeit, auch in der ersten Powerplayformation.

So geht’s weiter

Nach dieser Niederlage ist klar: Gruppensieger können die Schweizer, die den Viertelfinal auf sicher haben, nicht mehr werden. Denn zumindest an Kanada kommen sie nicht mehr vorbeit. Nach einem Ruhetag bestreitet die Schweiz ihr letztes Gruppenspiel am Dienstag, 20.20 Uhr, gegen Finnland. Für den amtierenden Olympiasieger und Weltmeister von 2022 steht in dieser Partie womöglich der Einzug in die Viertelfinals auf dem Spiel.