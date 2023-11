Hollenstein, Gross und Kessler: Der HCD verpflichtet ein Bündner Trio

Die letzten vier Jahre stand der Rechtshänder beim EHC Biel unter Vertrag und hat sich in dieser Zeit zu einem Leistungsträger und torgefährlichen Flügelstürmer entwickelt. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm in 69 Partien zehn Tore und 25 Assists, in der laufenden Meisterschaft steht er nach 20 Spielen bei je fünf Treffern und Vorlagen. Am Ende der laufenden Saison kehrt Kessler zu seinem Stammklub zurück, und dies mit einem langfristigen Vertrag: Er hat für vier Jahre bis zum Ende Saison 2027/28 unterschrieben.