HCD-Trainer Holden: «Dann ist das ein schwieriger Abend.»

Nein, so hatte sich der HCD den Saisonstart in der National League nicht vorgestellt. Nach der 3:4-Heimniederlage am Freitag gegen Fribourg-Gottéron verlor er am Samstag auch sein erstes Auswärtsspiel – mit 1:2 beim HC Ajoie. Und wie am Freitag in Davos war auch im Jura im Schlussdrittel aus einer HCD-Führung ein Rückstand geworden.