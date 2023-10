HCD-Spieler Noah Schneeberger bei Verkehrsunfall mittelschwer verletzt

Schock für den HC Davos: Beim Beifahrer des Autos, das am Dienstagvormittag in der Galerie Salezertobel frontal-seitlich mit einem Lastwagen kollidierte, handelt es sich um Noah Schneeberger, den 35-jährigen Verteidiger des HCD. Der Klub informierte darüber am Mittwochnachmittag auf seiner Webseite und bestätigte dass sich Schneeberger beim Unfall mittelschwere Verletzungen zugezogen habe. «Nachdem die bei ihm nötig gewordenen Operationen gut verlaufen sind, befindet sich Noah weiterhin in Spitalpflege», schrieb der HCD.

Über die Art der Verletzungen äussert sich der HC Davos auf Nachfrage nicht. «Für uns zählt im Moment nur, dass sich Noah vollständig erholt. Wann er wieder Eishockey spielen kann, ist völlig nebensächlich», sagt Markus Glarner, Leiter Kommunikation und Medien beim HCD.

Sieben Spiele in der laufenden Saison

Schneeberger spielte von 2012 bis 2018 für den HC Davos und kehrte im Frühling zu den Bündnern, mit denen er 2015 Schweizer Meister geworden war, zurück. In der laufenden Saison bestritt er sieben Partien, ehe er sich Auswärtsspiel in Ambri am 30. September eine Knieverletzung zuzog und seither pausieren musste.