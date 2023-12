HCD-Assistent Metropolit: Sein Halbbruder tötete - er fand sein Leben im Sport

Mit Holden zusammengespielt

Metropolit ist ein perfektes Vorbild und ein Botschafter dafür, was mit Glauben an sich alles möglich ist. Sein Rucksack an Erfahrungen ist mehr als gut gefüllt. Nun der nächsten Eishockey-Generation helfen zu können, schätzt er sehr. Obwohl der HCD in der National League aktuell nur Tabellenneunter ist, sieht er die Mannschaft auf dem richtigen Weg. «Wir sind daran, gewinnen zu lernen», sagt Metropolit. Allerdings gelte es, weniger Strafen zu nehmen. Diese würden viel Energie rauben.

Mit Josh Holden, seit dieser Saison der Headcoach des Rekordmeisters, hat er zwei Jahre in Zug zusammengespielt. Waltteri Immonen, der andere Assistent bei den Davosern, kannte er schon vor dem Engagement im Bündnerland. «Wir ergänzen uns gut», so Metropolit, der für das Powerplay und die Offensive zuständig ist. Nun will er mit dem HCD am Spengler Cup brillieren. Das Jakobshorn ist ein perfektes Symbol für seinen steinigen Weg.