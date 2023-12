HC Ambri-Piotta: Der ewige Underdog, der die Massen in seinen Bann zieht

Der HC Ambri-Piotta ist zurück am Spengler Cup und mit ihm die Faszination, die diesen Klub umgibt. Auch wieder in Davos sind die elektrisierenden Ambri-Fans. Sie verliehen dem Turnier bereits 2019 und 2022 besonderen Glanz, und sie waren auch am Dienstagnachmittag, als die Tessiner den 95. Spengler Cup gegen den HC Dynamo Pardubice eröffneten (2:3-Niederlage nach Verlängerung), schon wieder voll auf Betriebstemperatur. «Unser Publikum ist auch für mich immer noch und immer wieder aufs Neue bewundernswert», sagt Paolo Duca.