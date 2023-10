Hammerlos für den EHC Chur im National Cup

Am Donnerstagnachmittag wurden die Achtelfinalbegegnungen im National Cup, den die Teams ab der Swiss League unter sich ausmachen, ausgelost. Besonders in sich hat es das Los für den EHC Chur. Der Klub aus der MHL kommt zu einem Heimspiel gegen den EHC Olten. Die Solothurner zählen seit Jahren zu den Spitzenteams in der Swiss League. Nach sieben Runden in der neuen Saison sind die Oltener mit 17 Zählern punktgleich mit dem Leader GCK Lions an der Tabellenspitze.

Ein spezielles Spiel dürfte das Duell für Simon Lüthi werden: Der 37-jährige Verteidiger wechselte 2022 nach zuvor fünf Saisons beim EHC Olten zum EHC Chur.

Unterklassiger Gegner für Arosa

Während dem EHC Chur eine sportlich sehr hohe Hürde bevorsteht, ist die Aufgabe für den Ligakonkurrenten EHC Arosa gemäss Papierform einiges einfacher. Er spielt auswärts beim SC Rheintal, dem letzten verbliebenen Erstligisten im Wettbwerb. Die St. Galler haben in der neuen Saison erst zwei Partien bestritten. In der vergangenen Spielzeit schieden sie in den Play-off-Viertelfinals aus.

Sowohl der EHC Chur als auch der EHC Arosa spielen am Mittwoch, 18. Oktober, um den Einzug in die Viertelfinals. Die Anspielzeiten stehen noch nicht fest.

Die Achtelfinalpartien in der Übersicht:

EHC Chur (MHL) – EHC Olten (SL)

SC Rheintal (1.) – EHC Arosa (MHL)

GCK Lions (SL) – HC Sierre (SL)

EHC Thun (MHL) – Bellinzona Rockets (SL)

EHC Oberlangenegg (2.) – EHC Basel (SL)

HC Thurgau (SL) – EHC Visp (SL)

EHC Seewen (MHL) – SC Langenthal (MHL)

Hockey Huttwil (MHL) – EHC Winterthur (SL)