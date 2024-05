Es fehlte so wenig: Die Schweiz reist mit WM-Silber nach Hause

Das Spiel

Es ist für beide Nationen die ganz grosse Möglichkeit: Die Schweiz kann bei der 87. WM erstmals überhaupt Weltmeister werden, Tschechien zum ersten Mal seit 2010 und erstmals seit 1985 im eigenen Land.

Beide Teams nehmen das Herz in die Hand. So ist es von der ersten Sekunde ein spektakulärer Final mit hohem Tempo und enormer Intensität. Hüben wie drüben wird kräftig aber fair ausgeteilt. Im ersten Drittel werden diverse Checks ausgeteilt, darunter ein gewaltiger von Fabrice Herzog gegen Tschechiens Superstar David Pastrnak (19). Tore fallen noch keine. Christoph Bertschy trifft für die Schweiz in der 17. Minute den Posten.

Auch im zweiten Drittel ist es körperbetonte Angelegenheit. Keine Mannschaft ist gewillt auch nur einen Zentimeter des Eises preiszugeben. Und beide Teams bleiben diszipliniert und halten die Fehlerquote tief. Der Gegner wird so erfolgreich von der gefährlichen Zone ferngehalten, Chancen gibt es auf beiden Seiten kaum. In der 36. Minute hat Kevin Fiala für die Schweiz eine Möglichkeit im Powerplay, doch Goalie Lukas Dostal macht die Ecke gerade noch rechtzeitig zu. Im letzten Einsatz vor der Pause sorgen die Tschechen für mächtig Druck, und David Kämpf schiesst aus dem Slot an den Pfosten.

Der dritte Spielabschnitt wird zum ultimativen Nervenkrimi. Calvin Thürkauf lenkt einen Schuss von Michael Fora an den Aussenpfosten ab. Kurz darauf wird die Partie für sechs Minuten untenbrochen, weil nach einem Monstercheck von Ondrej Palat an Andrea Glauser ein Plexiglaselement ausgewechselt werden muss. In der 50. Minute gewinnen die Tschechen in der Offenzivzone ein Bully. Der Puck kommt an die blaue Linie zu Tomas Kundratek. Der ehemalige HCD-Verteidiger spielt quer auf Pastrnak, der die Tschechen mit einem Direktschuss in Führung bringt.

Nun ist die Prague-Arena ein Tollhaus. Die Schweizer lassen sich nicht beeindrucken: Pfostenschuss von Nino Niederreiter noch immer in der 50. Minute. Tschechien wird passiver, will die Führung verwalten. Die Schweizer drücken und sorgen für viel Betrieb vor dem gegnerischen Tor. Doch Goalie Dostal bleibt cool. 129 Sekunden vor der Schlusssirene geht der Schweizer Torhüter Leonardo Genoni auf die Bank. Die Schweiz versucht mit dem zusätzlichen Feldspieler alles, die Tschechen machen die Schusswege zu. Dann gelingt der Befreiungsangriff, den David Kämpf 19 Sekunden vor Schluss zum 2:0 abschliesst.

Die Bündner / HCD-Spieler

Trainer Patrick Fischer nimmt für den Final eine Änderung vor. Er setzt NHL-Stürmer Philipp Kuraschew, der im Viertel- und im Halbfinal überzählig gewesen ist, ein. Dafür muss HCD-Verteidiger Sven Jung zusammen mit dem Davoser Stürmer Ken Jäger (Lausanne HC) das Endspiel als Zuschauer verfolgen.

Die Schweizer Paradelinie besteht wiederum aus dem Churer Nino Niederreiter, Nico Hischier und Kevin Fiala. Der Davoser Andres Ambühl stürmt in der vierten Formation neben Gaëtan Haas und Tristan Scherwey.

Auch im Team der Tschechen ist ein HCD-Spieler dabei. Matej Stransky, der im Gruppenspiel gegen die Schweiz beim 1:2 nach Penaltyschiessen getroffen hat, stürmt in der vierten Linie.

So geht’s weiter

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 in Tschechien ist zu Ende. Auch wenn die Enttäuschung über den verlorenen Final zunächst riesig ist: Jetzt darf die Schweizer Nationalmannschaft ihren Erfolg feiern. Sie kehrt am Montagmittag aus Prag zurück. Um 14 Uhr wird sie im Eishockeystadion von Kloten erwartet. Dort gibt es die öffentliche Medaillenfeier mit den Fans. Dies mit Festwirtschaft und Musik.