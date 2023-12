Eine HCD-Legende ist auf Stippvisite in der alten Heimat

Der UBS Kids Event am Spengler Cup war am Donnerstagmorgen nicht nur für die 73 Mädchen und Knaben aus der ganzen Schweiz, deren Teilnahme ausgelost worden war, ein grosses Vergnügen. Auch die Eishockeyprofis aus allen sechs Spengler-Cup-Teams, die mit dem Nachwuchs aufs Eis gingen, waren mit grossem Eifer dabei. Unter den Erwachsenen auf den Schlittschuhen war auch einer, der seine Karriere vor dreieinhalb Jahren beendet hat. Einer, der in Davos bestens bekannt ist: Petr Sykora.