Ein Davoser hext als Not-Goalie den Meister Servette zum Sieg

Mit seinen 32 Jahren hat Remo Giovannini in seiner Karriere schon einiges erlebt. Der vergangene Samstag wird dem Davoser aber noch lange in bester Erinnerung bleiben. Weil bei Genf-Servette beide Goalies für das Auswärtsspiel in Rapperswil-Jona passen müssen – Gauthier Descloux hatte schon zuvor gefehlt, Robert Mayer verletzte sich im Spiel vom Freitag –, springt vom Partnerteam Sierre, dem Tabellenfünften der Swiss League, Giovannini ein. Er spielt gegen die Lakers gross auf, wird nur einmal bezwungen und sichert den Genfer mit 24 abgewehrten Schüssen die drei Punkte.