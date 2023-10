Eggenberger: Bündner Stürmer von Ambri-Piotta für zwei Spiele gesperrt

Im Spiel der National League vom 14. Oktober zwischen dem HC Ambri-Piotta und den ZSC Lions checkte Ambri-Stürmer Nando Eggenberger seinen Gegenspieler Dario Trutmann in Bandennähe regelwidrig in den Rücken. Für dieses Foul erhielt Eggenberger eine Fünfminuten- plus Spieldauerdisziplinarstrafe. Zudem wurde er vorsorglich für eine Partie gesperrt und wurde ein Verfahren gegen ihn eröffnet