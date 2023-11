Diesmal packt der HCD-Materialchef zwei Topskorerhelme ein

Am heutigen Mittwoch, 19.45 Uhr, die Partie in Genf beim Schweizer Meister Servette und 24 Stunden später jene beim HC Lausanne: Der HCD wickelt seine beiden am weitesten entfernten Auswärtsspiele für einmal in einer Tour ab und bricht am Mittwochmittag (siehe Box) zu einem zweitägigen Roadtrip auf – mit Übernachtung in Lausanne. Das ist ungewöhnlich. Denn für die Teams in der National League ist es Usus, nach einem Auswärtsspiel in den Mannschaftscar zu sitzen und wieder nach Hause zu ­fahren.