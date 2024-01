Die HCD-Festspiele gehen weiter

Es war am Sonntag genau 14.37 Uhr, als der Final des 95. Spengler Cup mit dem 5:3-Sieg des HC Davos gegen das tschechische Spitzenteam Dynamo Pardubice beendet war. Mit dem 16. Triumph an ihrem Heimturnier, dem ersten seit 2011, sind die Davoser mit dem Team Canada als Rekordsieger gleichgezogen.

Etwas mehr als 54 Stunden nach der Schlusssirene am Sonntag ging es für die Davoser am Dienstagabend in der National League weiter. Und dies gleich mit dem Sechspunktespiel gegen den HC Lugano, der auf Rang 6 mit fünf Zählern mehr in die Partie gegangen war.