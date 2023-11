Der HCD wird für Verpasstes bestraft

War der überzeugende 3:0-Heimsieg des HC Davos am letzten Sonntag gegen die ZSC Lions nach zuvor einigen dürftigen Leistungen ein «Ausrutscher» der positiven Sorte oder die Wende zum Besseren? Am Freitagabend mussten die Davoser die Antwort darauf gegen das nächste Spitzenteam der National League geben. Der EV Zug ging als Leader nach Verlustpunkten in die Partie. Nur zwei ihrer vorangegangenen 13 Spiele hatten die Zuger verloren.