Der HCD verpasst die perfekte Woche

Die perfekte Woche wurde es nicht für den HC Davos. Nach dem 7:2-Heimsieg am Dienstag gegen Servette und dem 4:2-Auswärtserfolg am Samstag gegen Ambri-Piotta resultierte am Sonntag eine 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen den HC Lausanne. Zum dritten Mal im achten Saisonspiel verlor der HCD, nachdem er mit einer Führung ins dritte Drittel gegangen war.