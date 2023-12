Der HCD verliert wegen fatalen Minuten im Mitteldrittel

Es bleibt dabei: Gegen Fribourg-Gottéron holt der HCD in dieser Saison keine Punkte. Nach dem 3:4 zu Hause beim Saisonstart am 15. September und dem 1:2 in Freiburg am 20. Oktober setzte es am Sonntagabend auswärts eine 2:4-Niederlage ab. Ans gute erste Drittel konnte der HCD nicht anschliessen. Und schon gar nicht an seine offensiv furiose Leistung beim 7:0-Heimsieg am Freitag gegen Bern. Beide Davoser Tore erzielte Verteidiger Dominik Egli. Das zweite zum 2:3, als die Gäste bereits ohne Torhüter spielten, kam 2:19 Minuten vor Schluss zu spät.