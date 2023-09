Der HCD kommt gegen die Lakers problemlos zu seinem ersten Heimsieg

Bei Davos fehlte am Freitag neben Enzo Corvi und Dominik Egli mit Michael Fora auch ein dritter Schweizer Nationalspieler. Der Verteidiger musste nach dem Check am Dienstag von Langnaus Sean Malone, für den der Amerikaner eine Spielsperre erhielt, aussetzen. Die Lakers mussten derweil auch in Davos ohne drei Ausländer auskommen: Roman Cervenka, Emil Djuse und Nicklas Jensen.