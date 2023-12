Der HC Prättigau-Herrschaft macht Boden auf den Leader gut

Für einmal waren die 1.-Liga-Eishockeyaner des HC Prättigau-Herrschaft an einem Dienstagabend im Meisterschaftseinsatz. Dies immerhin zu Hause in Grüsch, während der Gegner, den Tabellenneunten HC Delémont-Vallée auf Reisen gegangen war. Diese steckte den Gästen möglicherweise zu Beginn der Partie noch in den Knochen. Nach 64 Sekunden brachte Gianni Herter das Heimteam in Führung. Etwas mehr als 14 Minuten hatte dieses Resultat, ehe Yannick Bucher das 2:0 für Prättigau-Herrschaft erzielte.