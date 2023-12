Der Ex-Davoser will den tschechischen Teamkollegen die Jatzhütte zeigen

«Schon seit im Frühling klar war, dass wir am diesjährigen Spengler Cup spielen werden, habe ich mich auf diese Reise gefreut.» Robert Kousal sagt dies in den Katakomben des Eisstadions Davos. Eben ist sein Team, der HC Pardubice, Leader der tschechischen Extraliga, mit dem 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Ambri-Piotta ins Turnier gestartet. Mit der Vorbereitung zum 2:2 hatte Kousal seinen Anteil am gelungenen Start. Er hätte sogar zum Matchwinner werden können, traf in der Schlussphase der regulären Spielzeit aber nur den Pfosten.