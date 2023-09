Der EHC Chur und der EHC Arosa sind auf fremdem Eis erfolgreich

Nach der vierten Runde steht der EHC Chur in der noch jungen MHL-Saison erstmals an der Spitze. Die Churer gewannen am Mittwochabend in Frauenfeld, gleichzeitig verloren Düdingen als Leader bei Franches Montagnes mit 1:6 und der Tabellenzweite Hockey Huttwil zu Hause gegen Thun mit 0:1.

Die Churer leisteten sich in Frauenfeld einen Fehlstart: Nach 74 Sekunden gerieten sie in Rückstand. Mischa Bleiker mit seinem dritten Saisontor in der 5. Minute und Luca Wyss in der 16. Minute sorgten aber noch im Startdrittel für die Wende. Nach dem torlosen mittleren Abschnitt sorgte Robin Ramsauer in der 42. Minute für die Erhöung der Führung. Wie beim zweiten Treffer hatte Bleiker die Vorarbeit geleistet. Mit nunmehr acht Skorerpunkten führt der 23-Jährige die Liga-Skorerliste gemeinsam mit Aron Welter vom EHC Seewen an.

Arosa im Tessin drückend überlegen

Ebenfalls zu einem Auswärtssieg kam der EHC Arosa. Er setzt sich bei der noch sieglosen GDT Bellinzona mit 4:2 durch. Jerome Portmann und Luca Schommer zeichneten sich als Doppeltorschützen aus. Für beide waren es die ersten Saisontreffer.

In Unterzahl brachte Portmann die Gäste in der 8. Minute in Führung. Ebenfalls in Unterzahl glichen die Tessiner kurz vor der ersten Pause aus. Auf Portmanns zweites Tor (25.) hatte das Heimteam in der 29. Minute mit dem 2:2 nochmals eine Antwort. Gemäss Spielbericht auf ihrer Webseite verpassten es die Aroser, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, weil sie mit ihren vielen Torchancen fahrlässig umgingen.

Auch in der zweiten Spielhälfte ging es praktisch nur in eine Richtung, denn die Aroser waren pausenlos am Drücker. Schommer brachte die Gäste in der 36. Minute zum dritten Mal in Führung. Diese gaben die Bündner nicht mehr ab. In der 53. Minute sorgte Schommer für das 4:2, bei diesem Resultat blieb es.

Am nächsten Mittwoch das Bündner Derby

Mit seinem zweiten Saisonsieg und nun sieben Punkten verbesserte sich der EHC Arosa um eine Position auf Rang 6. Der Leader Chur steht bei zehn Zählern. In der nächsten Runde am kommenden Mittwoch kommt es in Arosa zum Aufeinandertreffen der beiden Bündner MHL-Klubs. Spielbeginn ist um 20 Uhr. Zuvor steht für beide der Einsatz in den Sechzehntelfinals des nationalen Cupwettbewerbs auf dem Programm. Arosa trifft am Samstag auswärts auf den Ligakonkurrenten Bülach, Chur gastiert am Sonntag beim Erstligisten HCV Sion.