Dem HCD gelingt offensiv nichts mehr

Mit der Niederlage am Samstag ist der HC Davos in der Tabelle gleich von vier Konkurrenten – Ambri-Piotta, Lausanne, Lugano und Servette – überholt worden und auf Rang 9 abgerutscht. Das ist aber nur die Folge davon, was bei den Davosern schlechte Laune verursachte: Sie sind von einem Team, das kaum Tore schiesst, zu einem Team geworden, das gar keine Treffer mehr erzielt. Nach dem 0:1 am Donnerstag in Lausanne wurde der HCD auch zu Hause von Ambri zu null bezwungen. Seit 144 Minuten und 11 Sekunden haben die Bündner nicht mehr getroffen.