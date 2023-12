Davos holt 16. Titel am Spengler Cup - Trainer Holden freut sich über Mini-WM

Ungeschlagen in den Final

Der HC Davos hat auf dem Weg in den Final alle Partien gewonnen. In der Gruppenphase gab es am Mittwoch zuerst einen 4:1-Sieg gegen Frölunda, dann einen 4:3-Sieg gegen das Team Canada. Der HCD qualifizierte sich als Erster der Gruppe Cattini für den Halbfinal.

Dort trafen die Davoser erneut auf die Schweden von Frölunda. Die Partie am Samstag war jedoch um einiges knapper und musste in der Verlängerung entschieden werden. Henrik Haapala erzielte nach nicht einmal einer Minute das Tor zum 4:3.

Mit dem Sieg gegen Pardubice ist das Team Canada nicht länger alleiniger Rekordhalter. Der HC Davos schliesst zum kanadischen Team auf, nun sind beide wieder Rekordhalter mit je 16 Turniersiegen.