Dank NHL-Power ringt die Schweiz an der Eishockey-WM Österreich in einem wilden Schlagabtausch nieder

Das Spiel

DIe Schweizer kommen nicht gut in die Partie. Ganz anders die frei aufspielenden Österreicher. Sie schocken den Gegner in der 5. Minute mit dem Führungstreffer und sind auch danach im Startabschnitt bei numerischem Gleichstand das bessere Team. Zwischenzeitlich führt der Aussenseiter mit 2:0 und 3:1, erst in der 30. Minute ist die Partie beim Stand von 3:3 wieder ausgeglichen. Entscheidend bei der Schweizer Aufholjagd ist Captain Roman Josi. Die Treffer zum 1:2 (16.) und 3:3 erzielt der NHL-Star der Nashville Predators in jeweils doppelter Überzahl selber, das 2:3 von Nico Hischier bereitet der Verteidiger mustergültig vor.

Nur 13 Sekunden nach dem Ausgleich bringt der Bündner Ken Jäger die Schweiz erstmals in Führung, ebenfalls in Überzahl. Die Österreicher schlagen aber zurück und gleichen in der 35. Minute aus. In der Startminute des dritten Drittels macht sich auch Hischier, der Captain der New Jersey Devils zum Doppeltorschützen. Die Gegenwehr der Österreicher ist damit immer noch nicht gebrochen. In der 53. Minute lässt sich Akira Schmid, der ab dem dritten Drittel für Reto Berra im Tor übernommen hat, erwischen. Toschütze zum 5:5 ist der Ex-HCD-Stürmer Benjamin Baumgartner (SC Bern). NHL-Stürmer Marco Rossi hat für Österreich in der 56. Minute sogar den neuerlichen Führungstreffer auf dem Stock, Schmid pariert aber glänzend.

Die Entscheidung fällt 51. Sekunden vor Schluss. Hischier macht sein drittes Tor des Abends, als abermals ein Österreicher auf der Strafbank sitzt.

Die Bündner/HCD-Spieler

Im zweiten Schweizer Gruppenspiel ist es für Sven Jung soweit: Der Verteidiger des HC Davos kommt mit 29 Jahren zu seinem WM-Debüt. Er verteidigt im vierten Block an der Seite seines Klubkollegen Michael Fora. Eine Premiere gibt es auch für Jäger. Der Davoser vom Lausanne HC erzielt zwei Tage nach seinem ersten Spiel an einer Weltmeisterschaft sein erstes WM-Tor. Jäger und der Churer Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) bilden wie schon im Auftaktspiel mit dem Zürcher Sven Andrighetto die zweite Schweizer Sturmreihe. In der vierten Sturmlinie läuft der Davoser Andres Ambühl auf.

Auch bei den Österreichern ist ein Bündner im Einsatz: Arno Del Curto, die Trainierlegende aus dem Engadin, ist der Assistent vom ebenfalls Schweizer Chefcoach Roger Bader. Der sechsfache HCD-Meistercoach ist mittlerweile 67-jährig und hinter der Bande aktiv wie eh und je.

Das gab zu reden

Gute Kunde gibt es für die Schweizer am Sonntag schon vor Spielbeginn: Sie können sich auf eine weitere Verstärkung aus der NHL freuen. Stürmer Kevin Fiala von den Los Angeles Kings ist als frisch gebackener Vater einer Tochter nach Prag nachgereist. Der 27-Jährige könnte am Montag erstmals an der diesjährigen WM zum Einsatz kommen.

So geht’s weiter

Schon am Montagabend sind die Schweizer wieder im Einsatz. Ihre Fans sind dann erstmals an der diesjährigen WM in Unterzahl im Stadion. Denn der Gegner ist Tschechien. Der Gastgeber ist mit einem 1:0-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Finnland und einem 6:3 gegen Norwegen erfolgreich ins Turnier gestartet. Die Tschechen gehen ausgeruht ins Spiel. Sie standen am Sonntag nicht im Einsatz.