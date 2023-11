Bitteres Viertelfinal-Aus für den EHC Arosa

Der Start in diese Viertelfinalpartie glückte den Gastgebern aus Arosa. Bereits in der 5. Minute gingen sie durch Marcell Révész in Führung. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel (1:1) entschieden die Gäste aus Seewen das zweite für sich und sorgten für das 2:1.

Kurz nach der zweiten Pause glich Andreas Tschudi aus und brachte die Schanfigger wieder zurück. Bis zur 59. Minute sah alles nach einer Verlängerung aus. Doch mit dem Treffer von Seewens Robin Büeler in der 60. Minute war der National Cup für den EHC Arosa vorbei. Büeler traf zwei Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit zum 3:2 für den EHC Seewen

In der von Strafen geprägten Partie verpassten es die Schanfigger, bei Fünf-gegen-vier zu punkten. Insgesamt konnte der EHC Arosa sieben Mal in Überzahl spielen. Der Ausgleich zum 2:2 durch Seewen passierte während einer Unterzahlsituation von Arosa.