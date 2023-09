Bei den Lakers stimmen die Mechanismen noch nicht

Das Gelbe vom Ei war die Darbietung der SCRJ Lakers beim 2:1-Heimerfolg am Samstag gegen Kloten nicht. Am Ende brauchte es – einmal mehr – Roman Cervenka. Mit seinem Zauberstab versenkte er zwei Penalties und ermöglichte damit den Lakers den Sieg. Zum Glück für die ­Lakers hiess der Gegner am Samstag Kloten, das ebenfalls noch einiges von seiner Bestform entfernt scheint.