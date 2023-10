Auch der HCD kann Gottérons Siegesserie nicht beenden

Eishockey Sie dürfen wieder träumen, die Fans von Fribourg-Gottéron. Vom ersten Meistertitel in der bald 90-jährigen Klubgeschichte. Zumindest in den ersten Wochen der laufenden Meisterschaft ist Gottéron das Mass der Dinge im Schweizer Eishockey und führt die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung auf die ZSC Lions an.